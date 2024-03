Muore a 27 anni dopo intervento: gli organi di Simona verranno donati

Simona è morta al Policlinico di Messina a seguito delle complicanze post-intervento. I genitori danno l'ok alla donazione degli organi, come chiesto dalla figlia defunta

Di: Redazione Sardegna Live

Era stata sottoposta a un delicato intervento per un tumore al cervello, al Policlinico di Messina. Simona Sturiale, 27 anni, non ce l'ha fatta a seguito delle complicanze sopraggiunte nella fase post-operatoria.

Una notizia sconvolgente per la comunità di Roccalumera, dove è stato proclamato il lutto cittadino nella giornata di ieri, in occasione dello svolgimento dei funerali tenutisi nella chiesa di Santa Maria della Catena. In ossequio alle volontà della giovane Simona, i genitori della ragazza hanno dato il consenso alla donazione degli organi.

Migliaia i messaggi di cordoglio, anche da parte dell’Università di Messina, che Simone frequentava come studente di Lingue: “La rettrice, professoressa Giovanna Spatari, a nome di tutta la comunità accademica, si unisce al dolore della famiglia e degli amici della studentessa Simona Sturiale, scomparsa a seguito di complicazioni sorte dopo un delicato intervento chirurgico", si legge.