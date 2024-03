Oliena: 66enne si schianta contro un terrapieno e finisce nel torrente

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina in via Ugo La Malfa, a Oliena (NU), dove verso le 08:20 una vettura, guidata da un 66enne, si è schiantata contro un terrapieno per poi ribaltarsi finendo in un torrente vicino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Nuoro, che si sono occupati della messa in sicurezza dello scenario, ma anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato, trasferito poi all’ospedale San Francesco.

I Carabinieri della stazione di Oliena si occuperanno di ricostruire quanto accaduto.