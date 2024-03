Omicidio Tramontano: mamma Giulia, 'volevamo tanto un nipote, ora non viviamo più'

In una testimonianza emozionata ma precisa, la donna ha parlato della relazione nata tra la figlia e l'ex barman

Di: Adnkronos

Milano, 7 mar. (Adnkronos) - "Noi un nipote lo desideravamo tantissimo e Giulia amava al vita". E' un passaggio della testimonianza di Loredana Femiano, la mamma di Giulia Tramontano, uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello, alla sbarra con l'accusa di omicidio aggravato. In una testimonianza emozionata ma precisa, la donna racconta della relazione nata tra la 29enne e l'ex barman fino alla sera di sabato 27 maggio scorso, giorno dell'omicidio, quando riceve un messaggio probabilmente scritto dall'imputato e che allarma il padre della giovane incinta al settimo mese.

"Il giorno dopo, la domenica mattina (28 maggio, ndr) la telefonata abituale non è arrivata. Continuo a chiamarla, non dico nulla a mio marito per non allarmarlo, il telefono era fermo con un messaggio non recapitato e alle 16.30 non ce la faccio più e chiamo la madre di Alessandro", ma nessuno ha notizie di Giulia. Intorno alle 19 è lui a chiamarla: "Sono dai carabinieri, per caso sai dove è Giulia?" le parole dell'imputato. Il viaggio da Sant'Antimo (Napoli) a Milano è un viaggio di paure: "i dieci chilometri da Milano a Senago mi sembravano diecimila", poi l'incontro dove lui non appare disperato, mentre "i miei figli hanno smosso il mondo per trovarla".

Le ultime domande sono a una donna che sembra aver perso tutto e "Con l’inizio del processo le cose sono anche peggiorate, mi sembra di violare la sua vita ogni volta che si parla di lei e ho anche scoperto che lui ha venduto l'auto con cui ha trasportato Giulia a sua cognata: io la voglio rottamare, li mia figlia è stata messa in un sacco. Ora io e mio marito abbiamo mille difficoltà, non dormiamo, non usciamo più. Io ho perso una figlia e un nipote, ma i miei figli hanno perso la mamma perché io non lo sono più" conclude.