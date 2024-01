Pavia: ai domiciliari scambia poliziotti per ladri e punta fucile a canne mozze, arrestato

Era ai domiciliari, sul tavolo della sua abitazione trovata cocaina pronta a essere confezionata e smerciata

Di: Adnkronos

La polizia ha arrestato un 44enne straniero, domiciliato a Vigevano, in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, illecita detenzione e ricettazione di arma alterata. E' accaduto la scorsa notte a Vigevano, nel Pavese.

L’uomo, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare alternativa al carcere, è stato sorpreso dagli agenti della volante mentre, durante uno dei previsti controlli, imbracciava un fucile calibro 12 (doppietta) con le canne mozzate nel quale stava tentando di inserire cartucce a pallettoni. Gli operatori di polizia hanno estratto l’arma in dotazione e intimato al soggetto di posare il fucile. L'uomo ha immediatamente posato l'arma e consegnato le cartucce che aveva in tasca, spiegando di aver udito dei rumori e di aver temuto che si trattasse di malintenzionati.

Con l’ausilio di altro personale dell'ufficio investigativo del commissariato e del distaccamento di polizia stradale è stata quindi eseguita una perquisizione, che ha consentito di rinvenire 16 involucri contenenti cocaina e altri 25 grammi di cocaina su un banco da lavoro, pronta per il confezionamento in dosi, oltre a sostanza da taglio. L'uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma alterata. Il fucile, tra l'altro, era provento di un furto denunciato a Brescia nel 2019, per cui il 44enne è stato anche segnalato per ricettazione.