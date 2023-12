Giovani sardi detenuti in Finlandia: garante Testa scrive ad ambasciata

La garante dei detenuti in Sardegna ha scritto all'ambasciata italiana in Finlandia per informarsi sulle loro condizioni

Di: Redazione Sardegna Live

La garante regionale delle persone private della libertà personale della Sardegna, Irene Testa, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla denuncia degli avvocati Francesco Lai e Ivano Lai riguardante la detenzione da circa un mese e mezzo di due giovani sardi, Nicola Ruiu di 24 anni e Edmondo Casula di 39, di Dorgali.

I due sono rinchiusi nelle carceri della Finlandia, e non gli viene concesso di poter comunicare con i loro avvocati in Italia, né tantomeno di conoscere il capo di imputazione. Irene Testa ha scritto all'ambasciata italiana in Finlandia per chiedere conto delle condizioni di detenzione dei reclusi e le ragioni del perché venga negato il diritto alla difesa dei giovani.

La garante ha inoltre informato il ministero degli Esteri.