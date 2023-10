Palermo: stupro di gruppo, vittima ribadisce accuse in aula 'Non fu rapporto consensuale'

In oltre sei ore di udienza la ragazza che era collegata con l'aula da una stanza attigua, ha ripercorso quella sera

Di: Adnkronos

Palermo, 3 ott. (Adnkronos) - "Non è stato un rapporto consensuale". Lo ha ribadito oggi in aula, durante l'incidente probatorio la giovane che ha denunciato sette giovani palermitani di stupro di gruppo. In oltre sei ore di udienza la ragazza che era collegata con l'aula da una stanza attigua, ha ripercorso quella sera. E ha ribadito le accuse ai sei indagati. Il settimo è giudicato dal Tribunale dei minori.