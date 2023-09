Auto in fiamme a Cagliari, era di un ex poliziotto

Attentato incendiario durante la scorsa notte a Cagliari, dove l'auto di un ex poliziotto è stata bruciata in via Pigafetta

Di: Redazione Sardegna Live, foto repertorio

Il rogo è stato appiccato poco prima di mezzanotte e le fiamme hanno velocemente avvolto la vettura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con una squadra del Comando provinciale e gli agenti della Squadra volante.

I Vigili del fuoco hanno lavorato fino all'1 per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. L'auto è stata gravemente danneggiata. La Polizia ha avviato le indagini sull'episodio.