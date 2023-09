Incendio in un fienile a Budoni: rotoballe in fiamme

Il tempestivo intervento della squadra con un'autobotte a supporto ha evitato la propagazione delle fiamme ad altre rotoballe

Di: Arianna Zedda

La squadra 9A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Siniscola è intervenuta questa mattina, verso le 6:30 circa, in via Trieste a Budoni (SS), per un incendio divampato in un fienile.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono state lunghe, hanno comunicato i pompieri.