"Attenzione pickpocket": anche Monica Poli cade vittima dei borseggiatori

La consigliera di Municipalità della Lega Monica Poli era conosciuta per il video in cui rincorre le presunte ladre urlando "Pickpockets"

Di: Arianna Zedda, foto Corriere del Veneto

Monica Poli di “Attenzione Pickpocket” era diventata famosa in poco tempo su TikTok con tanto di meme e quasi 65 milioni di utenti dopo essere apparsa in un video pubblicato dal The New York Times mentre, in stazione dei treni, urlava "Pickpocktes! Attenzione ai borseggiatori!" e ora è sempre più virale nel modo dei social.

Ma anche lei è caduta vittima dei pickpocket di Venezia, che l'hanno derubata: il telefono che utilizzava per riprendere ciò che accadeva a Venezia e trasmettere delle live le è stato infatti sottratto. L’autore del furto si è dileguato poi tra la folla di Piazzale Roma senza lasciare alcuna traccia, nonostante ci fossero anche dei testimoni.

Il movente del gesto ancora non si conosce, ma si pensa a una possibile vedetta delle borseggiatrici.

Il gruppo 'Cittadini non distratti', nato da tempo con lo scopo di chiedere leggi più severe per i borseggiatori e denunciare lo sfruttamento di minori e donne incinta, poco tempo fa aveva deciso di aprirsi un canale social che ha raccolto oltre 600mila utenti.

Organizzata tramite chat, l’associazione copre tra commercianti e altre tipologie di lavoratori tutta Venezia e ogni giorno vengono inviati video e segnalazioni: tra i più attivi c’è proprio Monica Poli, consigliera di Municipalità della Lega, ormai un punto di riferimento per il gruppo.

Tra i suoi video più conosciuti ci sono quelli in cui rincorre le presunte ladre urlando "Pickpockets", ripreso anche da Chiara Ferragni.