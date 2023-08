Scontro frontale a Posada: cinque feriti

Due auto, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente e conducenti e passeggeri sono rimasti feriti

Di: Arianna Zedda

Intervento dei Vigili del fuoco di Nuoro verso le sei di questa mattina nel centro abitato di Posada per un incidente stradale.

Due auto, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Si è reso necessario per tutti gli occupanti dei mezzi il soccorso del 118, intervenuto con un'unità base e una medicalizzata di Siniscola.

I feriti sono 4 ragazzi originari di Perugia e un residente di Torpè (NU).

Sul posto ha operato la squadra 9A del Distaccamento di Siniscola.