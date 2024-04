Alghero: scontro fra due auto, feriti i conducenti

Incidente questa mattina, verso le 11:20, sulla SP 5 ad Alghero

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento della squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero questa mattina, verso le 11:20, sulla SP 5 per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture .

Gli uomini della 10A, arrivati ​​sul posto, hanno messo in sicurezza le macchine e collaborato con gli operatori del 118 per il soccorso dei due conducenti poi trasportati al pronto soccorso di Alghero per accertamenti.

Sul posto erano presenti anche la Polizia di stato e la Polizia locale per le verifiche del caso.