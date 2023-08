Aerei: firmato un accordo pluriennale tra SOGEAAL e Ryanair per il Nord Sardegna

Il nuovo patto pluriennale raggiunto con Ryanair "porterà maggiori benefici e sviluppo economico per il territorio del Nord Ovest"

Di: Arianna Zedda

SOGEAAL SpA e il vettore aereo Ryanair hanno siglato un accordo per il Nord Sardegna che riguarda il prossimo quinquennio.

Ieri il management di SOGEAAL SpA e la compagnia di trasporto si sono incontrati per una lunga trattativa finalizzata allo sviluppo del traffico aereo.

Il vettore irlandese si è impegnato a mettere in vendita nei prossimi giorni un ventaglio di voli invernali che vanno da novembre 2023 a marzo 2024, da/per l’aeroporto di Alghero e che conterà non meno di 16 frequenze settimanali.

Il nuovo patto pluriennale raggiunto con Ryanair "porterà maggiori benefici e sviluppo economico per il territorio del Nord Ovest, soprattutto a partire dalla stagione estiva 2024, quando sarà stato ultimato il progetto di fusione tra gli scali di Alghero e Olbia (che porterà alla nascita del gestore unico del Nord Sardegna Aeroporti “NSA SpA”) e le strategie di sviluppo del traffico aereo potranno essere programmate in ottica di sistema, in coerenza con le aspettative espresse dai sindaci del territorio e dai rappresentanti delle Camere di Commercio, che hanno costantemente supportato il progetto", si legge nel comunicato di SOGEAAL.