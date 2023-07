Dieci anni dopo la scomparsa di Irene Cristinzio, la figlia: “Noi ci siamo, Mamma”

Di: Redazione Sardegna Live

Nessuna notizia, dopo ormai 10 anni , di Irene Cristinzio, l'insegnante scomparsa da Orosei nel 2013, a 64 anni .

Il suo sorriso è entrato nel cuore di tutti, fin da quando quella mattina dell'11 luglio 2013, per i suoi familiari, iniziò un incubo che non si è ancora concluso. Quel giorno, come di consueto, la donna, stimata insegnate in pensione, uscì di casa per compiere una passeggiata in campagna, nei pressi della sua abitazione. " Ci vediamo alle 8:30 ", disse. Poi più nulla.

“ E sono nove anni, senza te, Mamma – aveva scritto un anno fa sui social la figlia Nicoletta -. Sono tanti a guardarli tutti in fila, sono stati difficili, strazianti. Nove anni di attesa; Nove anni di domande; Nove anni di lacrime; Nove anni di incredulità. Nove anni senza respirare. Ma noi ci siamo, Mamma, non siamo soli e siamo in tanti, ad aspettarti e ad aspettare di sapere di quella mattina di un'estate che non potremo mai dimenticare. La Vogliamo conoscere la verità. E chiediamo rispetto per questo dolore, aiuto per le risposte che non sono arrivate. Se qualcuno può ancora, chiedere con il cuore in mano, di rompere questo silenzio profondo nove anni ”.

Sardegna Live aveva intervistato Nicoletta nella quarta puntata di “Scomparsi in Sardegna”. Con il giornalista Pietro Lavena, la figlia di Irene Cristinzio aveva ripercorso quelle ore drammatiche e questi anni di assenza intrisi di paura e angoscia.