Atterraggio di emergenza a Cagliari per un malore: muore 35enne

Di: Arianna Zedda

Una 35enne algerina è morta all'aeroporto di Elmas dopo lo scalo di emergenza.

La donna era partita da Algeri ed era diretta a Milano per sottoporsi a delle cure urgenti per delle gravi patologie, ma durante il volo ha avuto un malore e l'aereo è atterrato a Cagliari per permettere che la paziente venisse soccorsa.

Sul posto è accorsa immediatamente un'equipe medica, ma per la 35enne non c'è stato nulla da fare.

Secondo i medici la causa del decesso sarebbe da ricercare nelle condizioni di salute già precarie della donna .