Quartu: litiga con i vicini e dà fuoco alla casa, fermato un uomo

Momenti di paura questa mattina a Quartu Sant'Elena

Di: Arianna Zedda

Momenti di paura questa mattina a Quartu Sant'Elena, quando durante una lite tra vicini uno dei contendenti ha appiccato il fuoco e incendiato un'abitazione in via della Musica, per poi scappare.

I poliziotti poco dopo hanno fermato l'uomo vicino al mercato civico e lo hanno portato in commissariato.

Sul posto sono immediatamente accorsi anche i Vigili del fuoco per domare le fiamme.