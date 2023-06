Giovane italiano muore in spiaggia a Tenerife, ma il padre lo scopre solo dopo una settimana

L'uomo è venuto a sapere della scomparsa del figlio tramite i social: "Le autorità non mi hanno contattato"

Di: Redazione Sardegna Live

Un giovane italiano è stato trovato morto sulla spiaggia di Adeje, a Tenerife. E' giallo attorno al rinvenimento del corpo esanime di Gianmarco Fenzi, 29enne di Livorno. Eseguita l'autopsia sulla salma, ma al momento non si conoscono le dinamiche del decesso.

"Non so come è morto mio figlio. Non ho la minima idea del motivo per il quale le autorità spagnole non mi abbiano neanche avvertito, visto che solo dopo una settimana ho scoperto della scomparsa di Gianmarco. Ma non voglio incolpare nessuno, anche perché purtroppo lui non c’è più e il passato non si può cambiare", ha detto al quotidiano Il Tirreno il padre del ragazzo, Carlo.

Una notizia atroce giunta al padre solo attraverso social e "passa parola".

"Quando ho saputo della sua morte - ha proseguito -, e non l'ho saputo dalla Farnesina né dalle forze dell’ordine della Canarie, ho chiamato il consolato. Loro hanno scritto il suo nome, mi hanno risposto che non sapevano nulla, ma poi si sono informati e mi hanno spiegato che era vero. Ho chiamato quindi la polizia, dicendo di essere suo padre, e mi hanno detto che avevano fatto l'autopsia, ma senza entrare nel dettaglio delle cause della morte".

"Per telefono non ho saputo di più, per questo vado lì, voglio capire come mai ha perso la vita. Non voglio incolpare nessuno sulla mancata notizia, ma se volevano a me le autorità potevano arrivare. Veramente non so altro di più", ha aggiunto l'uomo, che nel frattempo si è recato in Spagna.

Il giovane aveva lavorato come cameriere presso il ristorante "La piazzetta del mar" fino a ottobre 2022. Prima di andare a lavorare a Tenerife, il 29enne si era stabilito a Minorca per aprire un ristorante toscano con il padre, ma poi si erano separati: "Ho più di 70 anni, avevo bisogno di riprendere un po' la mia libertà, così sono tornato in Italia e con lui i contatti erano diventati meno assidui, non giornalieri diciamo - ricorda -. Le nostre strade si sono dunque divise: io sono tornato a Livorno e lui, forse perché aveva più amici, si è spostato alle Canarie, a Tenerife. In generale aveva tantissimi amici".