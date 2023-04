Verona, coniugi trovati morti in casa: arrestato il figlio 55enne

I due sarebbero stati accoltellati alla gola

Di: Alessandra Leo

Duplice omicidio scoperto ieri pomeriggio, 25 aprile, in un elegante condominio nel quartiere di Borgo Roma di Verona. Marito e moglie, Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro, rispettivamente di 75 e 73 anni, sono stati trovati senza vita. La notizia è stata riportata da Leggo.

Per l’omicidio dei due, che sarebbero stati entrambi accoltellati alla gola, il padre mentre era a letto e la madre nel corridoio, è stato arrestato il figlio 55enne della coppia. L’uomo, inizialmente irrintracciabile, è stato arrestato e condotto in Questura per essere interrogato.

Le indagini, come riporta Leggo, sono affidate alle Polizia di Stato che è intervenuta con gli investigatori della Squadra mobile e i tecnici della Scientifica per una lunga serie di rilievi. Gli accertamenti sono tutt'ora in corso.