Incidente stradale a Monastir, grave una donna

La donna, estratta dalle lamiere dell'auto, è stata trasportata in ospedale con assegnato codice rosso

Di: Arianna Zedda

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, verso le 14:45 nella strada Provinciale 7 all'altezza del km 1 in territorio di Monastir, dove per cause ancora da accertare, una donna di 35 anni alla guida di un'auto ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e ribaltandosi.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco della sede centrale del Comando di Cagliari. Gli operatori hanno estratto la donna dalle lamiere dell'auto, affidandola al personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza che l'ha trasportata in ospedale con assegnato codice rosso.

La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico per le operazioni di soccorso.

Gli operatori dei Vvf hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Per gli accertamenti e i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri di Dolianova.