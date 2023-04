Confermato l'ergastolo per Andrea Pinna: uccise un 24enne per un debito di droga

Pinna, durante la lettura della sentenza si è messo le mani tra i capelli per la disperazione e ha urlato: "Cosa devo fare per farvi capire che io non c'entro niente?". Il corpo di Fabio non è mai stato ritrovato

Di: Arianna Zedda

Andrea Pinna , di 36 anni, è stato condannato all'ergastolo in Corte d'assise d'appello di Cagliari per l'omicidio e la sparizione del corpo di Fabio Serventi , 24 anni, scomparso il 21 marzo del 2020 dalla sua casa di Perdaxius , nel sud Sardegna.

Pinna, durante la lettura della sentenza si è messo le mani tra i capelli per la disperazione e ha urlato: " Cosa devo fare per farvi capire che io non c'entro niente ?".

La madre della vittima ha pianto e ha chiesto che l'accusato faccia ritrovare almeno il corpo del figlio .

Il movente dell'omicidio, secondo l'accusa, sarebbe un debito di droga .

Fabio Serventi al tempo vivendo con i nonni a Is Ergois, nelle campagne di Perdaxius. Il giorno in cui è scomparso, era uscito dall'abitazione con le ciabatte ai piedi e da quel momento non si sono più avute sue notizie.

Pinna era stato arrestato dopo che gli investigatori erano arrivati ​​a lui seguendo la scia di alcuni passaggi di mano dello scooter del 24enne ucciso, ma a inchiodarlo erano state una serie di intercettazioni nelle quali lo stesso 36enne avrebbe colpito agli amici di aver ucciso Serventi.