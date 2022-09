Ozieri. Comunità in lutto per la morte di Andrea Pinna, aveva 33 anni

Ieri la tragica scoperta. Il giovane è stato trovato sotto il ponte Binzas de Mela

Di: Redazione Sardegna Live

È stato trovato sotto il ponte Binzas de Mela il corpo di Andrea Pinna, il 33enne di Ozieri di cui si erano perse le tracce da ieri mattina, martedì 13 settembre.

Secondo quanto ricostruito finora, il giovane aveva chiesto un breve permesso dal lavoro, intorno alle 10:30, per sbrigare delle commissioni, ma una volta allontanatosi dal punto vendita Euronics di piazza Mazzini, di lui non si è più saputo nulla.

L’allarme della scomparsa è stato diramato prima dai familiari e dalla fidanzata e poi sui social l’appello è stato condiviso da tantissime di persone.

La ricerca, però, si è conclusa nel più drammatico dei modi. Secondo quanto appreso, sarebbe stato un passato a individuare il corpo di Andrea sotto il ponte, che lo ha segnalato ai carabinieri di Ozieri. Sono in corso le indagini volte a fare chiarezza sulle cause della morte. Al momento non si esclude alcuna pista.

La notizia del ritrovamento si è diffusa pian piano e ha sconvolto l’intera comunità. "Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto - si legge nel post di un'amica -. Voglio ricordarti sempre sorridente e con quel tuo fare da gigante gentile".

E ancora: “Davvero senza parole, attonita! La perdita del carissimo Andrea mi ha profondamente rattristata. Mio ex alunno e nel suo lavoro sempre gentilissimo, sorridente e disponibile. In questo momento di incommensurabile dolore sono vicina ai genitori, Tonino e Maddalena, alle sorelle e familiari. Il Signore accolga Andrea tra le sue braccia misericordiose e sostenga i suoi genitori”.