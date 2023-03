Muore a 27 anni 5 giorni dopo il parto: tragedia a Monreale

La ragazza aveva partorito 5 giorni fa. Era stata ricoverata d’urgenza e aveva concepito la sua bambina prematuramente, al settimo mese di gravidanza

Di: Arianna Zedda, foto profilo Facebook

Cinque giorni di calvario per una 27enne di Monreale, cittadina normanna alle porte di Palermo, Federica Tarallo, morta all'ospedale Villa Sofia di Palermo a distanza di 5 giorni dal parto. La donna non si era mai risvegliata dal coma in cui era caduta a seguito delle complicazioni legate alla gravidanza.

La ragazza aveva partorito 5 giorni fa all’ospedale Ingrassia dove era stata ricoverata d’urgenza e aveva concepito la sua bambina prematuramente, al settimo mese di gravidanza.

Le conseguenze del parto hanno reso necessario il trasferimento all’ospedale di Villa Sofia dove la neo mamma monrealese è deceduta, ma già venerdì scorso era stata dichiarata la morte cerebrale, e veniva tenuta in vita solo dal battito cardiaco.

Federica lascia un marito, militare dell’esercito e la piccola Rebecca. La giovane aveva già subito un grande dolore con la perdita, lo scorso anno, di due gemelli per un aborto.