Donna partorisce sulla statale a Costa Rei

In corsa verso Cagliari, ma la bimba non ha aspettato: Sabina nasce in auto

Di: Redazione Sardegna Live

La piccola Sabina aveva fretta di venire alla luce e non ha aspettato che l'auto condotta dal papà giungesse a Cagliari. La bimba è nata a bordo della vettura in corsa sulla la Strada statale 125.

Quando la mamma si è resa conto che la nascitura era in arrivo, ha allertato il compagno e la coppia si è subito messa in marcia verso il capoluogo, ma era tardi.

E' scattato il piano di emergenza coordinato dalla Centrale del 118. La bambina è nata alle 15.50 sulla nuova Orientale sarda all'altezza di Costa Rei.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato mamma e neonata all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove sono state amorevolmente accudite da medici e infermieri.