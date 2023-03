Sassari. Non si ferma all'alt: catturato dalla Polizia, era ai domiciliari

Il 30enne è prima andato a sbattere con la sua auto contro un veicolo in sosta, e ha poi tentato di fuggire a piedi

Di: Arianna Zedda

Gli operatori della Squadra Volante della Questura di Sassari, durante l’attività di controllo del territorio nel quartiere cittadino di Santa Maria di Pisa, nel pomeriggio di mercoledì 1 marzo hanno notato un veicolo condotto da un 30enne, che, alla vista degli Agenti ha cercato di dileguarsi per le vie del quartiere.

La fuga del ragazzo si è conclusa in via Leoncavallo, quando con la sua macchina è andato a sbattere contro un veicolo in sosta.

A quel punto, il giovane ha provato a proseguire a piedi, ma è stato raggiunto dai poliziotti che, dopo aver intimato più volte l’alt, hanno utilizzato l’arma ad impulsi elettrici e l'hanno fermato in piazza Dettori.

A seguito degli accertamenti è emerso che il 30enne si trovava agli arresti domiciliari ed è stato quindi arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale ed evasione.