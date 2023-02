Nuoro, oggi l'ultimo saluto a Lucia Virdis

Sulla strada verso il suo sogno Lucia ha purtroppo trovato la morte

Di: Arianna Zedda

La comunità di Nuoro oggi ha salutato per l’ultima volta Lucia Virdis, la studentessa del corso di Laurea in Infermieristica di 42 anni deceduta in seguito a uno scontro frontale avvenuto avant’ieri notte sulla Statale 197 tra Villamar e Furtei.

I funerali si sono celebrati alle 10:30 nella parrocchia di San Giuseppe.

Lucia ha perso la vita proprio quando il suo desiderio più grande si stava per avverare, perché si apprestava a iniziare il tirocinio presso il Policlinico di Cagliari.

Nell’ultimo post pubblicato sui social c’è la foto della strada che stava percorrendo per andare a lavoro con scritto “Go!”, ma Lucia non è mai arrivata a Cagliari e sulla strada verso il suo sogno ha invece trovato la morte.

La 42enne è deceduta sul colpo a causa di un politrauma dopo un terribile schianto tra la sua Peugeot 207 e una Bmw.

Nel sinistro il giovane conducente dell'altra vettura, Filippo Giuseppe Deidda, 26enne di Gesturi, è stato accompagnato in codice rosso al Policlinico di Monserrato, ma non sarebbe in pericolo di vita.