Castiadas, fugge dai Carabinieri e cerca di buttare un fucile: nei guai un 49enne

L'arma aveva del nastro adesivo bianco sull'estremità in prossimità del mirino per bloccare una torcia di colore nero, indizio di attività notturna

Di: Arianna Zedda

Un operaio 49enne di Castiadas è stato denunciato dai Carabinieri al termine di un inseguimento in auto per porto illegale di armi comuni da sparo, detenzione abusiva di munizioni, resistenza a pubblico ufficiale, omessa ripetizione di denuncia di detenzione e alterazione di armi.

Durante la notte scorsa, verso l'una del mattino, l'uomo, che viaggiava a bordo della sua Ford in località San Pietro di Castiadas, giunto all'altezza di un posto di controllo non si è fermato all'alt dei militari ed è scappato a grande velocità sulla SP 19.

Il 49enne è stato però raggiunto nel giro di pochi minuti a Villasimius, in località "Su Lillu", in una stradina sterrata. Nelle vicinanze del mezzo i Carabinieri hanno rinvenuto un fucile semiautomatico calibro 12 con una cartuccia a pallettoni in canna. L'arma, che era stata denunciata, aveva del nastro adesivo bianco sull'estremità in prossimità del mirino per bloccare una torcia di colore nero, indizio di attività notturna di bracconaggio secondo gli operatori dell'Arma.

Durante la perquisizione in casa i militari hanno trovato anche un altro fucile doppietta a cani esterni di produzione francese, calibro 12, sempre regolarmente denunciata, ma che avrebbe dovuto detenere nell'abitazione di residenza a Villasimius. L'uomo è titolare di una licenza di porto di fucile a uso sportivo scaduta. Le armi e le munizioni sono state sequestrate.