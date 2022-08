Tre ragazzi colpiti da fulmine sul Gran Sasso, uno è grave

Due sono stati sbalzati, mentre uno è stato colpito in pieno, ricoverato all'ospedale in prognosi riservata

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Tre ragazzi sono stati colpiti da un fulmine sul Gran Sasso. Uno di loro, di 28 anni, è grave. I tre giovani, mentre erano a 200 metri dall'albergo di Campo Imperatore a ridosso dell'Osservatorio Astronomico, sui 2.150 metri d'altezza, sono stati colti di sorpresa da un temporale improvviso. Un fulmine, colpendoli, ha sbalzato via due di loro e si è abbattuto in pieno sul terzo. I due, all'inizio sotto shock, non si sono fatti nulla, a differenza del terzo ragazzo le cui condizioni sono subito apparse gravi.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 con a bordo i sanitari e il tecnico del Soccorso Alpino Abruzzese. Il ragazzo è stato subito rianimato e poi trasportato in ospedale all'Aquila. I tre ragazzi sono stati colpiti dal fulmine mentre scendevano dalla montagna e andavano a riprendere l'auto. Uno è stato colpito dalla scarica elettrica ed è grave, gli altri due sono stati sbalzati lontano. Sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo.

Gli sfortunati sotto shock per l'accaduto, sono illesi e sono stati riportati a valle con la funivia dai tecnici del Soccorso Alpino e al loro arrivo sono stati visitati dai medici giunti con le ambulanze. I due, che hanno 28 e 24 anni, sono stati sentiti dai carabinieri. Il 28enne di Tivoli è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Salvatore a L'Aquila. L'intervento dell'elisoccorso del 118 è stato reso difficile a causa del maltempo che imperversava nell’area.

"Dal 2011 ad oggi sono 84 le persone colpite da un fulmine in montagna e 16 le vittime" dice all'Adnkronos Fabio Bristot, membro della direzione nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Gli ultimi decessi sono di ieri, quando in mountain bike nell'Alta Val Chisone, in provincia di Torino, l'industriale Alberto Balocco e Davide Vigo hanno perso la vita colpiti da un fulmine in montagna.

"Quelli di ieri sono i primi due decessi provocati da un fulmine in Italia nel 2022", spiega Bristot. Tra le 84 persone colpite da un fulmine ci sono anche i tre ragazzi che oggi sul Gran Sasso, vicino Campo Imperatore, sono stati travolti da un temporale e un fulmine si è abbattuto su di loro ferendo gravemente uno dei tre".