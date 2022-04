Al Bano: "Ho cantato per Putin cinque volte, stupito da come ha reagito"

Al Bano: "Gli stavano anche per conferire il Nobel per la Pace"

Di: Redazione Sardegna Live

"In questo momento la guerra è tra la Nato e la Russia. Dalle cose che ho saputo, a Putin avevano prospettato che la Nato stava per prendere sotto il suo protettorato l'Ucraina. Io per Putin ho cantato cinque volte, non mi sarei mai aspettato una reazione simile da lui". Così Al Bano commenta la guerra in Ucraina, intervistato dall'Adnkronos.

''Non dimentichiamoci che gli stavano per conferire il premio Nobel per la Pace e la rivista 'Time' lo aveva definito 'l'uomo dell'anno' - ricorda il cantante -. Inoltre Putin aveva buoni rapporti con tutti, anche con Berlusconi ed era un buon ortodosso. Sono veramente stupito di come abbia reagito''.

L'artista attacca poi l'ex direttore di Rai2, Carlo Freccero, dopo le polemiche che si sono scatenate in seguito alle sue parole sulla strage russa di Bucha, in Ucraina. "Come si fa a negare la verità? Mi auguro che non sia un modo per farsi notare. E' drammatico che ci sia gente così. Rispetto tutti coloro che hanno idee diverse, anche dalle mie, ma come si fa a dire che la guerra è un film? Magari fosse un film".

"Io ospito qui da me a Cellino una mamma Ucraina con il figlio e due alunni che lei curava - racconta -, tutti fuggiti dalla guerra. Quando ho visto il bambino più piccolo, che ha 7 anni, aveva sugli occhi due macchie nere perché era stato sotto una pioggia di bombe. Mi sono venuti i brividi'', conclude.