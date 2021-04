Cagliari. Fuga dopo l'alt della Polizia locale, 52enne rintracciato

L'uomo, non residente a Cagliari, è stato multato anche per la violazione della normativa Covid

Di: Redazione Sardegna Live

A fine marzo, a Cagliari, non si era fermato all'alt imposto da un equipaggio della Polizia Locale che era impegnato in un posto di controllo e, alla guida di un T-Max, si era dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.

A seguito di una accurata attività di ricerca, è stato rintracciato il centauro, un 52enne residente fuori città, al quale sono state comminate le sanzioni previste per il comportamento adottato e poiché non forniva adeguata motivazione della sua presenza in città in periodo di zona arancione, non rispettando le misure previste per il contenimento del contagio da coronavirus, gli è stata contestata anche la violazione alla normativa Covid che prevede la sanzione di 400 euro.