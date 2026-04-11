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Tutto pronto per lo scontro salvezza della Domus fra Cagliari e Cremonese. Le squadre in campo alle 15.
Per la gara casalinga Pisacane sceglie una formazione più offensiva rispetto alle ultime uscite: in difesa, davanti a Caprile, Palestra, Mina, Rodriguez e Obert. A centrocampo il trio Deiola-Gaetano-Mazzitelli. In avanti Folorunsho e Seba Esposito che supporteranno la punta Borrelli.
Panchina per Kilicsoy e Adopo, così come per Dossena. La Cremonese si schiera con un 4-4-2: Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Bondo, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli.