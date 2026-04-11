Tutto pronto per lo scontro salvezza della Domus fra Cagliari e Cremonese. Le squadre in campo alle 15.

Per la gara casalinga Pisacane sceglie una formazione più offensiva rispetto alle ultime uscite: in difesa, davanti a Caprile, Palestra, Mina, Rodriguez e Obert. A centrocampo il trio Deiola-Gaetano-Mazzitelli. In avanti Folorunsho e Seba Esposito che supporteranno la punta Borrelli.

Panchina per Kilicsoy e Adopo, così come per Dossena. La Cremonese si schiera con un 4-4-2: Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Bondo, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli.

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Cagliari, con la Cremonese novanta minuti che valgono una stagione

Giammaria Lavena
Cagliari, con la Cremonese novanta minuti che valgono una stagione
Cagliari, con la Cremonese novanta minuti che valgono una stagione