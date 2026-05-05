Settimana all’insegna dei contrasti meteo in Italia, ma con uno scenario ben diverso tra Centro-Nord e Sud. Mentre le regioni settentrionali faranno i conti con piogge insistenti e un clima più fresco, al Sud e nelle Isole si prepara una fase tipicamente estiva, tra sole e temperature in deciso aumento.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, una perturbazione atlantica sta entrando sul Paese portando maltempo diffuso al Nord, dove in alcune aree si potrebbero superare i 150 millimetri di pioggia in poche ore, valori superiori alla media dell’intero mese di maggio. Il sistema perturbato, alimentato da correnti meridionali, trasporta aria calda e molto umida che, scontrandosi con i rilievi, favorirà precipitazioni intense soprattutto tra Liguria e alta Toscana.

Di tutt’altro segno la situazione al Sud e sulle Isole maggiori, dove prevarranno condizioni stabili e soleggiate. Qui l’afflusso di aria calda sospinta dai venti da Sud determinerà un progressivo aumento delle temperature, con valori che si porteranno su livelli pienamente estivi.

Il contrasto tra le due aree del Paese darà vita a un vero “dualismo atmosferico”, destinato a proseguire per diversi giorni. Il picco del caldo è atteso nel fine settimana, in particolare domenica 10 maggio, in coincidenza con la Festa della Mamma, quando al Sud si toccheranno le temperature più elevate della settimana.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 5 maggio 2026 - fonte Arpas

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati principalmente sui settori settentrionali nelle ore centrali della giornata.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo sul settore nod-orientale e stazionarie altrove.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: mossi, localmente poco mossi sul settore occidentale.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: mercoledì 6 maggio 2026 - fonte Arpas

Cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore meridionale nella prima parte della giornata.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione in entrambi i valori.

Venti: deboli o localmente moderati in prevalenza da Sud-Ovest tendenti all'attenuazione e alla variabilità in serata.

Mari: generalmente mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati deboli; per venerdì si prevede una generale attenuazione dei fenomeni con cielo poco nuvoloso salvo passaggi di nubi alte. Le temperature tenderanno ad un lieve calo giovedì e ad un aumento il giorno seguente. I venti soffieranno deboli prevalentemente variabili. I mari saranno mossi con moto ondoso in attenuazione a partire sul settore settore occidentale.