Si è spento all'età di 80 anni Tim Curry, famoso attore britannico diventato una vera icona della cultura pop. La notizia è stata diffusa da TMZ, secondo cui Curry è morto nella tarda serata di ieri, martedì 25 agosto 2026, nella sua casa di Los Angeles. Al momento non è stata resa nota la causa della morte.

Nato il 19 aprile 1946 nel Cheshire, in Inghilterra, Curry aveva costruito in oltre mezzo secolo una carriera straordinariamente versatile, spaziando tra cinema, televisione, teatro, musica e doppiaggio.

La consacrazione internazionale arriva con Dr. Frank-N-Furter, il personaggio eccentrico e trasgressivo di The Rocky Horror Picture Show, cult del 1975 diretto da Jim Sharman. Un ruolo che ha trasformato Curry in un simbolo della cultura pop e che ancora oggi resta legato indissolubilmente al suo volto.

Nel 1990 arriva un'altra interpretazione destinata a entrare nella storia: quella di Pennywise, il terrificante clown della miniserie televisiva It, tratta dal romanzo di Stephen King. Il suo Pennywise è diventato uno dei personaggi più iconici dell'horror televisivo.

Per il grande pubblico, Curry è però indimenticabile anche per un ruolo molto diverso: quello del signor Hector, il concierge del Plaza Hotel, in Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York. Una presenza breve ma rimasta nel cuore dei fan del film.

La sua carriera ha incluso inoltre film come Clue, Legend, Annie e numerosi lavori teatrali, tra cui Amadeus e Spamalot. È stato anche un apprezzato doppiatore, prestando la voce a diversi personaggi dell'animazione e dei videogiochi.

Nel 2012 un grave ictus lo aveva costretto a ridurre le sue apparizioni, ma Curry aveva continuato a lavorare soprattutto nel doppiaggio.