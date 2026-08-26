Enorme gesto di solidarietà e grande emozione, nonostante una situazione drammatica, a Nuoro, dove è stato eseguito un prelievo multiorgano nella mattinata di lunedì 24 agosto 2026 all’Ospedale San Francesco.

A donare i propri organi è stato un uomo di 50 anni, di nazionalità spagnola, che si trovava in Sardegna in vacanza con la propria famiglia.

Nonostante il tragico evento sia avvenuto lontano dal Paese d’origine e dal resto dei familiari, la moglie e i figli hanno espresso il proprio consenso alla donazione degli organi del loro caro: scelta di grande generosità, che potrà consentire ad altre persone di continuare a vivere.

Il prelievo è stato possibile grazie alla collaborazione di numerose strutture e professionalità dell’Ospedale San Francesco e del sistema regionale dei trapianti. Sono stati coinvolti il Coordinamento Locale Prelievo Organi, l’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione, la Direzione di Presidio, il Centro Regionale Trapianti, il Blocco Operatorio, la Neurologia, l’Urologia, il Laboratorio Analisi, la Radiologia, la Dermatologia, la Pneumologia e tutti i Reparti interessati.

La Direzione Aziendale ha espresso gratitudine e vicinanza alla famiglia del donatore per la decisione presa in un momento di profondo dolore, "Di fronte a un dolore così grande, avvenuto lontano da casa, la famiglia ha compiuto un atto di straordinaria generosità e di altissimo valore umano. A loro va il nostro più profondo ringraziamento e la nostra vicinanza".

"Questa donazione testimonia come la solidarietà non abbia confini e come la cultura del dono possa trasformare una tragedia in speranza di vita per altre persone - dichiara il Direttore Generale della ASL 3 di Nuoro, dott. Francesco Trotta -. Voglio ringraziare di cuore tutti i professionisti dell'Ospedale San Francesco, il Coordinamento Locale Prelievi, il Centro Regionale Trapianti e tutti gli operatori che con competenza, tempestività e sensibilità hanno reso possibile questo prelievo. Il loro lavoro di squadra è ancora una volta esempio di sanità pubblica al servizio della vita".