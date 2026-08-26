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È di codice giallo, con livello di pericolosità media, il bollettino sul rischio incendi diffuso oggi dalla Protezione civile regionale per la giornata di domani, giovedì 27 agosto 2026, sul territorio di Cagliari.
“Le condizioni sono tali - specifica il bollettino - che l'evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei leggeri della Regione”.
Il codice giallo indica dunque una situazione di attenzione, nella quale un eventuale incendio può essere affrontato attraverso l'impiego delle forze ordinarie di terra, con il possibile supporto di mezzi aerei leggeri della Regione.
La Protezione civile invita inoltre la popolazione ad adottare comportamenti prudenti e tutte le cautele previste per prevenire l'innesco e la propagazione degli incendi.