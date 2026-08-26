Pattada si appresta ad accogliere un fine settimana di eventi e celebrazioni: il 28, 29 e 30 agosto, nel centro del Monteacuto, saranno numerosi i protagonisti che animeranno la tre giorni in onore della patrona Santa Sabina. Una ricorrenza che unisce intrattenimento musicale e tradizione, appuntamenti e rituali religiosi.

Come da consuetudine, l’organizzazione è affidata al comitato dei trentenni che, dopo aver raccolto il testimone da quello precedente, al culmine di un anno di iniziative e manifestazioni terminano il loro impegno al servizio della comunità con la festa patronale, il 29 agosto. È il comitato della leva “Fedales ‘95” che, quest’anno, propone un programma ampio e variegato, ricco di ospiti ed eventi.

Il programma

Pattada parte col botto venerdì 28 agosto: alle 22, sul palco di piazza d’Italia si esibirà Fausto Leali, una delle voci più riconoscibili della musica italiana. In oltre sessant’anni di carriera ha conquistato il pubblico con grandi successi come “A chi”, “Mi manchi”, “Io amo”, “Ti lascerò” e “Deborah”, diventati veri classici della canzone italiana. La serata all’insegna della musica proseguirà poi con altri due appuntamenti: prima il reggaeton party targato “Anaconda”, con hit del momento, dembow e musica latina fino a tarda notte, poi col dj set di Andrea Zelletta, insignito del disco d’oro per il brano “Superstar”.

La giornata dedicata a Santa Sabina, sabato 29 agosto, prenderà il via alle 9 col ritrovo di cavalieri e amazzoni presso il sagrato dell’omonima chiesa parrocchiale, dove avverrà la vestizione delle “banderas” votive, e da cui partirà una processione per le vie del paese. Successivamente, ancora presso la Chiesa di Santa Sabina si terrà la messa solenne presieduta dal Cardinale Angelo Becciu, seguita dalla benedizione dei cavalli e delle automobili. Per le 16:30 è prevista la partenza della sfilata e cavalcata. I protagonisti: Tamburini e Trombettieri di Oristano; Maschere “Su Bundhu” di Orani; Maschere “S’ainu orriadore” di Scano di Montiferro; Gruppo Folk Santa Sabina di Pattada; Gruppo Folk Pro loco Santu Nasciu di Oliena; Gruppo folk Nostra Signora di Castro di Oschiri; Gruppo Folk Tuffudesu di Osilo; Gruppo Folk Pro loco di Bonorva; Gruppo Donne di Sardegna; Cavalieri e Amazzoni. La serata prosegue e si conclude con la Rassegna del folklore, presentata da Pietro Lavena, alle 21:30 sul palco di piazza d’Italia, dove oltre ai gruppi folk sopra citati si esibiranno: Tenores Mialinu Pira di Bitti; Tenores Santa Sarbana di Silanus; Tenores S’affuente di Ottana; Tenores Murales di Orgosolo.

La tre giorni chiude in bellezza con la grande serata del 30 agosto: alle 22 salirà sul palco il giovane Astol, cantante e rapper italiano, conosciuto dal grande pubblico anche grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Il suo stile unisce pop, rap e sonorità urban, con brani che hanno conquistato milioni di ascolti sulle piattaforme digitali. Tra i suoi pezzi più noti figurano “Fragile”, “Sbaglio” e “Questa notte”. Alle 23 l’attesissimo concerto di Carl Brave, uno dei protagonisti della scena indie-pop e urban italiana. Il cantante romano ha raggiunto il grande successo con il duo Carl Brave x Franco126, prima di intraprendere una fortunata carriera da solista. Tra i suoi brani più conosciuti “Fotografia”, “Makumba”, “Merci” e “Spigoli”, caratterizzati da sonorità pop, rap e influenze cantautorali. L’ultimo appuntamento del weekend sarà con la musica di “80 voglia di 90”, un salto indietro nei mitici anni ’90, fra hit, colori e note che hanno accompagnato la gioventù di intere generazioni.

Una tradizione che si rinnova

Ormai da decenni la festa di Santa Sabina si distingue per partecipazione e interesse, grazie anche all'impegno dei giovani pattadesi che, di anno in anno, raccolgono il testimone per portare avanti la tradizione della santa patrona. Una lunga annata, fatta di impegno e sacrifici al servizio della comunità, per la quale il Comitato assume un valore particolare: quello delle generazioni che si succedono con la stessa promessa.

In questo contesto assume un valore simbolico il passaggio di consegne che, proprio il 29 agosto, avviene fra il presidente del Comitato uscente e quello del Comitato entrante. Un nuovo gruppo di ragazzi pronti a mettersi al lavoro, nuovi stimoli e la stessa voglia di fare bene. Così l'usanza resiste nel tempo e si tramanda, consolidando la festa di Santa Sabina e confermandola come uno degli appuntamenti più attesi del calendario pattadese.