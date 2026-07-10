Svolta nelle indagini sulla morte di Ann Widdecombe, ex esponente di primo piano della destra britannica e volto noto anche della televisione del Regno Unito. La polizia ha fermato un giovane di 26 anni, sospettato di essere coinvolto nell’uccisione della politica, protagonista negli anni di un lungo percorso che l’ha portata dal Partito conservatore dell’era di Margaret Thatcher al fronte euroscettico del Brexit Party, poi confluito in Reform Uk guidato da Nigel Farage.

Gli investigatori hanno precisato che il sospettato è un cittadino britannico ed è stato individuato in un’abitazione di Newton Abbot, nel Devon, località situata a breve distanza dal luogo in cui è avvenuto il delitto.

Al momento, però, gli inquirenti non ritengono che dietro l’omicidio ci sia una motivazione di natura politica. La polizia ha infatti escluso, allo stato attuale, la classificazione del caso come atto terroristico, anche se nelle prime fasi dell’indagine era stato coinvolto, come misura precauzionale, anche il reparto antiterrorismo.

Le autorità proseguono ora gli accertamenti per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione.