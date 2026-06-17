È morta all’età di 35 anni Daveigh Chase, attrice e doppiatrice statunitense nota al grande pubblico per aver interpretato nel 2002 Samara Morgan, l’inquietante bambina protagonista del film horror The Ring. La notizia è stata riportata dal sito statunitense TMZ.

Secondo quanto emerso, Chase era ricoverata in ospedale e sarebbe deceduta in seguito a una meningite associata a una grave infezione del sangue.

Nata a Las Vegas il 24 luglio 1990, Daveigh Chase aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo da giovanissima, distinguendosi inizialmente come doppiatrice.

La consacrazione arrivò nel 2002, quando, a soli 12 anni, interpretò Samara Morgan nel film horror The Ring. Nello stesso anno tornò al doppiaggio prestando la voce a Lilo nel film Disney Lilo & Stitch, ruolo che contribuì ulteriormente alla sua popolarità e che le portò nuovi riconoscimenti.