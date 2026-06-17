Paura per Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, che è stata ricoverata d'urgenza in ospedale.

A renderlo noto, secondo quanto riporta RainNews, l'avvocato del figlio, attualmente sotto indagine per il delitto di Garlasco. La donna, secondo quanto avrebbe riferito il legale, "è stata ricoverata urgentemente al pronto soccorso per un'overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno".

La donna, sempre secondo quanto riporta RaiNews, sarebbe stata sottoposta a una lavanda gastrica.

"Come team difensivo ci siamo raccomandati che Andrea stia vicino alla mamma e la tranquillizzi, perché non è indagata e non è coinvolta. Ha il solo torto di avere il figlio sottoposto a questo procedimento e forse questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni", avrebbe detto ancora il legale di Andrea Sempio.