Familiari e amici di Salvatore Casula possono tirare un sospiro di sollievo: il 32enne scomparso da Cagliari nella mattinata di ieri è stato ritrovato.

"L'ABBIAMO RITROVATO"

A darne notizia è la consigliera regionale Camilla Soru, cugina del giovane. "Salvatore è stato ritrovato – scrive sui social –, sta bene ed è di nuovo con la sua famiglia".

"Desideriamo ringraziare tutte le persone che in queste ore ci hanno aiutato per la collaborazione, per le segnalazioni ricevute e per l’affetto che ci avete dimostrato – ancora Camilla Soru –. Un ringraziamento speciale va alla Squadra Mobile di Cagliari e a quella di Oristano per l’attenzione, la professionalità, la disponibilità e la grande umanità con cui hanno seguito questa vicenda".

ORE DI ANGOSCIA, POI IL SOLLIEVO

"Vi chiediamo ora di non condividere ulteriormente l’appello e, nel rispetto di Salvatore e della sua famiglia, di non contattarci per avere ulteriori informazioni. Siete stati davvero indispensabili. Un abbraccio a tutte e a tutti".

Dopo la scomparsa di Casula, il ritrovamento del suo furgone nelle campagne di Santa Giusta aveva fatto aumentare l'angoscia e l'apprensione dei suoi cari che lo cercavano ormai da ore.

Del giovane non vi era traccia dalla mattinata di ieri, 16 giugno. Dalle ore 12, infatti, il suo cellulare risultava spento o non raggiungibile e l’ultima localizzazione collocava un suo passaggio nei pressi della SS 131 all’altezza di Monastir. Questa sera, finalmente, la lieta notizia.