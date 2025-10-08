Vietato accostare la parola "veggie" a burger, salsicce e bistecche: lo ha stabilito il Parlamento europeo votando a favore di modifiche al regolamento sull'Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli, inclusa la proposta di vietare l'uso di termini associati alla carne per i prodotti a base vegetale.

È stato presentato infatti un emendamento che, come riporta Tg Com 24, ha ottenuto un sostegno significativo con 532 voti a favore, 78 contrari e 25 astenuti, secondo cui espressioni come "veggie burger" o "salsiccia di tofu" non dovrebbero essere utilizzate per i prodotti vegetali.

Tuttavia, per mettere in pratica questo divieto, sarà necessario raggiungere un accordo con i 27 Stati membri durante le trattative sulla proposta. Probabilmente dal 2028, i produttori di alimenti a base vegetale potrebbero non essere più autorizzati a utilizzare termini come "burger veg", "hamburger di soia" o altre espressioni per descrivere i propri prodotti, che attualmente dominano il mercato grazie alla crescente tendenza verso uno stile di vita sano, animalista e sostenibile.

Questa restrizione si estenderà anche a parole come bistecche, scaloppine, tuorli d'uovo e albumi d'uovo, tutte incluse nella lista nera specificata nel regolamento.