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C'è anche un cittadino originario di Sassari tra i cinque italiani coinvolti nel gravissimo disastro ferroviario avvenuto questa mattina in Spagna, dove la collisione ad alta velocità tra due convogli ha provocato un bilancio drammatico di almeno 68 morti e decine di feriti.
Per il passeggero sardo, fortunatamente, le conseguenze non sono gravi: l'uomo si trova in buone condizioni di salute, così come altri tre connazionali originari di Bergamo, Roma e Cosenza, tutti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire).
Una donna di Pistoia risulta invece dispersa. È quanto riporta sul suo sito il Tgr Rai della Toscana.