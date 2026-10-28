Una donna di 89 anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio a Castelsardo dopo essere stata investita da un'auto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16, in via Sant'Antonio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza, i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Valledoria.

La donna ha riportato la frattura di un femore, contusioni vari e ferite alla testa. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata con l'elisoccorso Areus al Santissima Annunziata di Sassari.