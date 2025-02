Un grave episodio ha scosso il ventesimo arrondissement di Parigi nelle prime ore di ieri, lunedì 24 febbraio. Secondo le prime informazioni, una studentessa americana di 18 anni, ospite di un hotel insieme a un gruppo di studenti statunitensi, avrebbe partorito nella sua stanza e, successivamente, avrebbe gettato il neonato dalla finestra del secondo piano.

L’accaduto è ancora oggetto di indagine e le dinamiche esatte non sono state del tutto chiarite. Alcuni passanti, allertati da rumori sospetti e dalle urla, avrebbero trovato il neonato sul marciapiede e avrebbero immediatamente chiamato i soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento, il piccolo è stato dichiarato morto all’ospedale Robert-Debré.

La giovane è stata fermata e trasferita in ospedale per ricevere cure mediche. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli eventi e comprendere le circostanze che avrebbero portato a questo tragico esito. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di una negazione della gravidanza, una condizione psicologica in cui la donna non sarebbe consapevole del proprio stato fino al momento del parto.

La Procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per omicidio di un minore di 15 anni, ma al momento non è chiaro se la giovane fosse pienamente cosciente di ciò che stava accadendo. Saranno le indagini a determinare i dettagli della vicenda e l’eventuale responsabilità della ragazza.

Il caso ha sollevato grande attenzione e preoccupazione sia in Francia che negli Stati Uniti, mentre la comunità studentesca che accompagnava la giovane è sotto shock.