"Amo l'Italia, è un alleato molto importante. C'è una donna meravigliosa come leader e oggi era nelle discussioni del G7, penso che l'Italia stia facendo molto bene e abbia una leadership molto forte con Giorgia". Queste le parole di elogio spese dal presidente americano Donald Trump nei confronti della premier Giorgia Meloni, prima del bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron.

Il presidente Usa, interpellato sui possibili dazi doganali, ha elogiato le doti di leadership della premier poi si è soffermato sulla guerra tra Ucraina e Russia che, parola di Trump, potrebbe finire "entro settimane se siamo intelligenti. Altrimenti, continueranno a morire tanti uomini".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto Trump, "sarà alla Casa Bianca questa settimana o la prossima per firmare l'accordo sulle terre rare... Siamo molto vicini all'intesa. Lui vorrebbe venire qui per firmare, credo che debba esserci un'approvazione" in Ucraina. L'accordo, secondo il presidente americano, sarà una sorta di risarcimento per gli Usa che "hanno speso 350 miliardi di dollari per l'Ucraina".

Trump, impegnato nel dialogo con il presidente russo Vladimir Putin, punta a chiudere la guerra in temi brevi. "Ad un certo punto incontrerò anche Putin, non so quando di preciso" ha detto Trump, aggiungendo che andrà a Mosca “al momento opportuno”.