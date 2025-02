Le elezioni tenutesi questo fine settimana in Germania hanno confermato, come da pronostico, la vittoria della destra con la Cdu di Friedrich Merz primo partito al 28%, seguito dall'ultradestra di Alternative für Deutschland, guidata da Alice Weidel. Un esito clamoroso per Afd, che ha conquistando oltre il 20% delle preferenze, un raddoppio dei consensi rispetto alle precedenti elezioni.

"Un risultato storico", ha dichiarato Weidel che ha espresso la disponibilità dell'AfD a partecipare al governo, dichiarando: "Siamo pronti a governare, le nostre mani sono tese". Eppure, lo stesso Merz ha escluso la possibilità di una coalizione con l'Afd, a causa delle sue posizioni controverse e delle connessioni con ambienti estremisti. L'ascesa del partito è attribuita al crescente malcontento pubblico riguardo a temi come l'immigrazione e le questioni economiche. Il partito, però, rimane una forza polarizzante nel panorama politico tedesco, a causa dei suoi legami con elementi neo-nazisti e della retorica estremista.

CHI È ALICE WEIDEL

Cresciuta ad Harsewinkel, cittadina della Renania Settentrionale-Vestfalia, Alice Weidel ha 46 anni ed è unita civilmente da 15 anni con la sua compagna Sarah Bossard, produttrice televisiva originaria dello Sri Lanka. La coppia ha adottato due bambini, che oggi hanno 9 e 12 anni e vivono in Svizzera, dove anche Weidel risiede.

Alla guida di Alternative für Deutschland dal 2022 insieme a Tino Chrupalla, la leader ha contribuito in maniera determinante all'inesorabile scalata dell'estrema destra verso il potere in Germania.

Laureata in economia, ex consulente di Goldman Sachs, ha trascorso diversi anni in Cina conseguendo il dottorato con una tesi sul sistema pensionistico cinese. Ha fatto presa sugli elettori col suo stile rigoroso, espresso anche da un look sobrio ed essenziale: giacca blu, camicia bianca, capelli raccolti in uno chignon e filo di perle al collo. Il suo approccio le è valso anche l'apprezzamento del vicepresidente USA J. D. Vance e del braccio destro di Trump Elon Musk, che non ha mancato di esprimerle la propria soddisfazione tramite X alla luce del risultato ottenuto.

IL NONNO NELLE SS, "NON NE SAPEVO NULLA"

Il nonno paterno Hans, come emerso da un’inchiesta della Welt, fu un alto giudice militare hitleriano e membro delle SS sfuggito ai processi del dopoguerra. Weidel ha spiegato di aver avuto con lui un rapporto pessimo e di non essere a conoscenza del suo passato.

"AfD è un partito libertario e conservatore, ma dipinto negativamente dai media come estremista", ha spiegato Weidel in una chiacchierata in streaming su X con Elon Musk, il quale aveva affermato che "solo l'Afd può salvare la Germania".

RE-MIGRAZIONE E PACE CON PUTIN

Eppure, AfD è spesso accusata di minacciare i valori democratici e di avere tendenze estremiste di destra, nonché contatti con realtà neo-naziste. Nonostante la crescente popolarità, gli altri partiti rifiutano la collaborazione cercando di isolarla nel panorama politico nazionale. Molti critici sostengono che l'Afd violi i principi fondamentali della costituzione tedesca del dopoguerra, utilizzando retorica nazista e collaborando con estremisti dell'estrema destra.

Weidel ha affermato spesso di avere un progetto di "re-migrazione", espulsione e rimpatrio degli immigrati giunti in Germania negli ultimi anni. Critica nei confronti dell'Unione Europea, parla nei suoi discorsi di una Germania in declino e dell'urgenza di raggiungere un accordo di pace con Putin, poiché la guerra in Ucraina che "ha fatto salire alle stelle il prezzo dell'energia".