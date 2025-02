La percentuale di minorenni responsabili di omicidi in Italia è aumentata notevolmente in un solo anno. Questo è quanto rivela il Rapporto "Omicidi volontari consumati in Italia", redatto dal servizio analisi criminale della Criminalpol della Polizia.

Secondo i dati delle forze dell'ordine, nel 2024 la percentuale di omicidi commessi da minori rappresenta l'11% del totale degli omicidi registrati, rispetto al 4% dell'anno precedente.

Inoltre, si osserva che la percentuale di minorenni uccisi è quasi raddoppiata: nel 2024 è stata del 7%, mentre nel 2023 era del 4%.