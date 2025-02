Inseguimento a tutta velocità e arresto, da parte della Polizia Locale, di due ragazzi 18enni durante la serata di ieri, domenica 23 febbraio, a Cagliari.

Gli agenti hanno inseguito i fuggitivi a bordo di uno scooter Honda Sh dopo che questi non si sono fermati all'alt imposto. Dopo una colluttazione, i ragazzi sono riusciti a riprendere la fuga ma sono stati raggiunti e arrestati, per resistenza a pubblico ufficiale e violenza in concorsa nei pressi della chiesa di Bonaria.

Durante gli accertamenti, è emerso inoltre che il conducente, senza patente, era in possesso di hashish. Il veicolo, oggetto di denuncia per furto, era già stato sequestrato.

Su disposizione del Pubblico Ministero, i due sono stati processati immediatamente questa mattina e il giudice ha confermato l'arresto applicando l'obbligo di firma per il conducente.