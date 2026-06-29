Una sfida simbolica contro il cancro e un messaggio di speranza dopo la malattia. Kate, principessa del Galles, ha completato la “Three Peaks Challenge”, la scalata delle tre vette più alte del Regno Unito promossa anche per raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dell’assistenza oncologica.

L’iniziativa, organizzata dalla Royal Marsden Cancer Charity, collegata all’ospedale dove la stessa Kate è stata curata dopo la diagnosi di tumore ricevuta nel 2024, ha previsto l’ascesa allo Scafell Pike in Inghilterra, all’Yr Wyddfa in Galles e al Ben Nevis, la cima più alta della Scozia e dell’intera isola britannica.

La futura regina consorte ha definito l’esperienza “un'opportunità per esplorare la vita oltre la diagnosi e per dare qualcosa in cambio” rispetto all’aiuto ricevuto durante le cure. Proprio dalla vetta del Ben Nevis ha poi condiviso una fotografia e un messaggio sui social della famiglia reale. “Il cancro - vi si legge - non colpisce solo il corpo. Cambia il modo in cui pensi e senti e influenza profondamente ogni aspetto della vita. Lo so per esperienza personale, e so che il percorso durante e dopo la cura richiede più della sola medicina”.

L’iniziativa rappresenta anche un nuovo passo nel graduale ritorno alla vita pubblica della principessa dopo la malattia e segue la recente visita in Italia, a Reggio Emilia, primo viaggio all’estero dopo le cure.

Al termine della sfida Kate è stata accolta dal marito William, dai figli George, Charlotte e Louis e dal resto della famiglia Middleton. L’impresa arriva inoltre in una fase delicata per la monarchia britannica, alle prese con un calo di popolarità e nuove tensioni interne legate anche alla possibile visita nel Regno Unito del principe Harry con Meghan e i loro figli.