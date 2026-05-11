L’Iran respinge la proposta americana per chiudere il conflitto e rilancia chiedendo la fine delle sanzioni, il rilascio dei beni sequestrati e risarcimenti di guerra. Secondo quanto riferito dai media di Teheran, il piano avanzato dagli Stati Uniti avrebbe comportato “la sottomissione alle eccessive richieste” del presidente americano Donald Trump. Nella risposta iraniana viene inoltre ribadita la sovranità sullo Stretto di Hormuz.

La replica della Casa Bianca non si è fatta attendere. “Non mi piace la loro lettera. È inappropriata. Non mi piace la loro risposta”, ha dichiarato Trump in una telefonata ad Axios, senza però entrare nel merito del contenuto del documento inviato da Teheran. Gli Stati Uniti aspettavano da giorni una presa di posizione ufficiale dell’Iran e speravano in segnali di apertura verso un accordo, ma le parole del presidente sembrano indicare un ulteriore irrigidimento dei rapporti.

In un’intervista trasmessa dal programma “Full Measure”, Trump ha anche sostenuto che Washington continua a monitorare le residue scorte di uranio arricchito iraniano e che “a un certo punto” gli Usa se ne impadroniranno. Il presidente americano ha ribadito che i siti nucleari iraniani restano sotto osservazione, avvertendo che eventuali movimenti sospetti verrebbero colpiti.

Dura anche la risposta iraniana alle critiche del tycoon. Una fonte vicina a Teheran, citata dall’agenzia Tasnim, ha affermato che “non ha importanza” se Trump non gradisce la proposta iraniana, aggiungendo che il piano è stato scritto “solo per i diritti della nazione iraniana”.

Il mancato accordo pesa intanto sui mercati: il petrolio è salito di oltre il 3%. Sul fronte diplomatico oggi a Bruxelles è prevista la riunione dei ministri degli Esteri dell’Ue, mentre domani Parigi e Londra guideranno un incontro dei ministri della Difesa dedicato alla situazione nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo le autorità iraniane hanno concesso la libertà su cauzione alla premio Nobel per la pace Mohammadi, trasferita a Teheran per cure mediche.