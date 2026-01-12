Il ministero degli Esteri iraniano ha confermato che i canali di comunicazione con un emissario americano sono attivi, aprendo la strada a possibili negoziati.

A riferirlo è stato il portavoce del ministero, Esmaeil Baghaei, durante un commento trasmesso dalla televisione di Stato: «Questo canale di comunicazione tra il nostro ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, e l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti è aperto».

Nella notte, anche Donald Trump aveva reso noto che l’Iran aveva chiesto di avviare trattative e che un incontro era in preparazione. L’inviato speciale di Trump è Steve Witkoff, noto per aver mantenuto aperti i canali diplomatici con Teheran anche in passato, secondo quanto riportato da Iran International.

Baghaei ha aggiunto che l’Iran intende mantenere il suo impegno sulla via diplomatica: «Abbiamo sempre aderito al principio della diplomazia e della negoziazione, naturalmente in forma bilaterale».