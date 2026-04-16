Torna la sosta a pagamento nel Piazzale della Pace ad Alghero. Come ogni anno, dal 15 aprile al 15 ottobre, gli stalli delimitati da segnaletica orizzontale di colore blu saranno a pagamento per l’intera giornata (H24), tutti i giorni della settimana.

A ricordarlo è il Comando della Polizia Locale, che invita cittadini e visitatori a prestare attenzione alla normativa vigente e alle modalità di utilizzo degli spazi.

Nel dettaglio, la tariffa è fissata a 0,50 euro ogni 20 minuti. Il ticket potrà essere acquistato sia tramite i parcometri presenti nell’area, anche con pagamento elettronico, sia attraverso le app dedicate come EasyPark e DropTicket.

Tra le indicazioni più rilevanti, viene sottolineato che non è consentita l’integrazione del ticket una volta scaduto il tempo di sosta acquistato, rendendo quindi necessario prevedere con attenzione la durata della sosta.

Restano invece sempre disponibili gli stalli riservati alle persone con disabilità, riconoscibili dalla segnaletica orizzontale di colore giallo.

Il rispetto delle disposizioni sarà garantito dal Comando della Polizia Locale con il supporto della società in house incaricata dei controlli.